На Новопавловском и Великомихайловском направлениях сохраняется стабильно напряжённая обстановка. Активная оборона в полосе 90-й ТД группировки «Центр» и 29-й ОА группировки «Восток» препятствует продвижению украинских сил параллельно автодороге Н-15 Запорожье – Донецк по векторам Новопавловка – Орехово, Мирное – Отрадное и Сосновка – Малиевка.