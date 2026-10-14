На Новопавловском и Великомихайловском направлениях сохраняется стабильно напряжённая обстановка. Активная оборона в полосе 90-й ТД группировки «Центр» и 29-й ОА группировки «Восток» препятствует продвижению украинских сил параллельно автодороге Н-15 Запорожье – Донецк по векторам Новопавловка – Орехово, Мирное – Отрадное и Сосновка – Малиевка.
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