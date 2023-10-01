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Психолог Шевченко оценил слова главы ВЦИОМ об «ушедших в себя» россиянах

Психолог Шевченко оценил слова главы ВЦИОМ об «ушедших в себя» россиянах

Психолог и психотерапевт Олег Шевченко прокомментировал слова главы ВЦИОМ Валерия Федорова. Напомним, он заявил, что в России порядка 20 миллионов жителей ушли в себя и пытаются не реагировать на ситуацию в стране.

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