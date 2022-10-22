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ФИА признала нелегальным переднее крыло «Мерседеса», использованное в практике (AMuS)

«Мерседесу» придется модифицировать переднее антикрыло, привезенное на Гран-при США. В первой практике команда использовала деталь, которая, по мнению ФИА, не соответствует регламенту, пишет Auto Motor und Sport.

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