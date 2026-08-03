Флаг передан, зарядка проведена: как прошло открытие марафона «Земля спорта» в Тверской области

В Конаковском округе стартовал региональный этап марафона «Земля спорта». 1 августа в селе Дмитрова Гора (Конаковский муниципальный округ) на базе спортивного комплекса «Дмитрогорский» открылся региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии