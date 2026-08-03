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Флаг передан, зарядка проведена: как прошло открытие марафона «Земля спорта» в Тверской области

Флаг передан, зарядка проведена: как прошло открытие марафона «Земля спорта» в Тверской области

В Конаковском округе стартовал региональный этап марафона «Земля спорта». 1 августа в селе Дмитрова Гора (Конаковский муниципальный округ) на базе спортивного комплекса «Дмитрогорский» открылся региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».

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