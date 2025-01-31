Келлог заявил о намерении Трампа дать рычаги для переговоров России и Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил о том, что глава Белого дома намерен дать Моске и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта.
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