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Московские власти рассказали об удвоенных выплатах ветеранам ВОВ

Московские власти рассказали об удвоенных выплатах ветеранам ВОВ

Заместитель мэра столицы Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой.

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