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Почему слезы соленые на вкус и как они выглядят под микроскопом

Почему слезы соленые на вкус и как они выглядят под микроскопом

Ни для кого не секрет, что наши слезы соленые на вкус. Но почему у них именно такой вкус? Почему они, к примеру, не пресные? А именно соленые! Ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, можно, если узнать их состав.

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Комментарии
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Рамштейн
А ещё соль в слезах помогает не заледенеть глазам в морозы аж до -70°
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23 час.
Нина Иванова
У животных есть эмоциональные слёзы!
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