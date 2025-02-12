Почему слезы соленые на вкус и как они выглядят под микроскопом

Ни для кого не секрет, что наши слезы соленые на вкус. Но почему у них именно такой вкус? Почему они, к примеру, не пресные? А именно соленые! Ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, можно, если узнать их состав.
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