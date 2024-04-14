Сегодня 500 прочитали Казахстан доигрался во «многовекторность», и скоро будет отрезан от важнейшего железнодорожного маршрута.
Токаев доигрался в "многовекторность": Россия построит железную дорогу в обход Казахстана
Комментарии
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Natalya Dolgushina
За что США держат Токаева?
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13 час.
василий захаренко
За "золотые яйца" , которые лежат в банках Запада . Все более-менее богатые прииски с полезными ископаемыми уже принадлежат западному бизнесу .Положение Казахстана больше соответствует странам Африки . Американцы после падения Украины , отводят роль "борца за демократию " казахам , и не только - формируется коалиция из тюркских государств . Одна незадача - Китай , но на это время его завяжут или на Филиппинах , либо на Тайване .
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12 час.
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