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МОЯ СТРАНА

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Токаев доигрался в "многовекторность": Россия построит железную дорогу в обход Казахстана

Токаев доигрался в "многовекторность": Россия построит железную дорогу в обход Казахстана

Сегодня 500 прочитали Казахстан доигрался во «многовекторность», и скоро будет отрезан от важнейшего железнодорожного маршрута.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
За что США держат Токаева?
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13 час.
василий захаренко
За &quot;золотые яйца&quot; , которые лежат в банках Запада . Все более-менее богатые прииски с полезными ископаемыми уже принадлежат западному бизнесу .Положение Казахстана больше соответствует странам Африки . Американцы после падения Украины , отводят роль &quot;борца за демократию &quot; казахам , и не только - формируется коалиция из тюркских государств . Одна незадача - Китай , но на это время его завяжут или на Филиппинах , либо на Тайване .
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12 час.

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