Петербургские силовики всерьез взялись за «азербайджанскую мафию»

Их и до Беглова было немало

Алексей Горшков

Посмотрите мой комментарий! Так долго команда ФАС не поступала,пока это простых россиян касалось! А когда поняли,что "незаменимые специалисты" ЛИЧНО ИМ "секир-башка" смогут сделать,и уже ГУБЕРНАТОРУ угрожать начали - за...ёрзали!