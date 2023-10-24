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Петербургские силовики всерьез взялись за «азербайджанскую мафию»

Петербургские силовики всерьез взялись за «азербайджанскую мафию»

В Санкт-Петербурге и Ленобласти проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», участники которой бросались на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Комментарии
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Виктор Pяcнoй
Их и до Беглова было немало
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3 д.
Татьяна Брежнева
👍👍👍
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3 д.
Алексей Горшков
Посмотрите мой комментарий! Так долго команда ФАС не поступала,пока это простых россиян касалось! А когда поняли,что &quot;незаменимые специалисты&quot; ЛИЧНО ИМ &quot;секир-башка&quot; смогут сделать,и уже ГУБЕРНАТОРУ угрожать начали - за...ёрзали!
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3 д.

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