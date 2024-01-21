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На Камчатке ищут снегоходчика, пропавшего по дороге на рыбалку

На Камчатке спасатели ведут поиски снегоходчика, который пропал во время поездки на рыбалку в Усть-Большерецком районе, сообщили в ТАСС со ссылкой на краевое министерство по чрезвычайным ситуация64-летний мужчина отправился на рыбалку из поселка Октябрьский, однако телефон с собой не взял.

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