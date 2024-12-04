Польша хочет построить третью АЭС Власти Польши могут рассмотреть возможность строительства 3й в стране атомной электростанции (АЭС).
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Польша хочет построить третью АЭС Власти Польши могут рассмотреть возможность строительства 3й в стране атомной электростанции (АЭС).
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