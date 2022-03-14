Золото вместо валюты: стоит ли покупать драгоценный металл для спасения сбережений?

Сможет ли золото заменить населению валюту?Кризис, бурно развивающийся в российской экономике в следствии последних внешнеполитических событий и объявленной стране санкционной войной, заставил россиян озаботиться судьбой собственных сбережений.
Сможет ли золото заменить населению валюту?Кризис, бурно развивающийся в российской экономике в следствии последних внешнеполитических событий и объявленной стране санкционной войной, заставил россиян озаботиться судьбой собственных сбережений.
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