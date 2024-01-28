НБА может расследовать пропуск Джоэлом Эмбиидом матча против «Денвера»

Об этом пишет журналист ESPN Тим Бонтемпс. «Позднее уведомление после того, как Эмбиид не был внесен в официальный протокол как травмированный, может привести к тому, что НБА начнет расследование обстоятельств, по которым он не играл, и почему он вообще не был внесен в протокол.