Украина шантажирует Евросоюз российским газом

Австрийский энергетический регулятор E-Control выпустил 30 октября заявление, в котором говорится: в Австрии считают, что транзит российского газа через Украину может продолжаться до тех пор, пока газопровод находится в рабочем состоянии.
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