Какой новый автомобиль лучше купить в июле 2022 года?

В альтернативной вселенной, где пандемии коронавируса никогда не было, цепочки поставок функционируют нормально, а продажи автомобилей следуют знакомой траектории, июль будет как раз в разгар сезона пиковых продаж автомобилей… но, как показал наш обзор июньских сделок, в этой хаотичной вселенной , автопроизводители держат линию на бережливых стимулах для потребителей по.