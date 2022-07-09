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Какой новый автомобиль лучше купить в июле 2022 года?

Какой новый автомобиль лучше купить в июле 2022 года?

В альтернативной вселенной, где пандемии коронавируса никогда не было, цепочки поставок функционируют нормально, а продажи автомобилей следуют знакомой траектории, июль будет как раз в разгар сезона пиковых продаж автомобилей… но, как показал наш обзор июньских сделок, в этой хаотичной вселенной , автопроизводители держат линию на бережливых стимулах для потребителей по.

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