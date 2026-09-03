Киев: Воздушная тревога завершена после двух часов сирен

В Киеве объявлена и отменена третья за сутки воздушная тревога. Сирены звучали два часа. В красную зону попали регионы: Днепропетровская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
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