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Газета.ру

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Посол ЕС в США Нелюпшене: Запад должен общаться в первую очередь с Киевом

Посол ЕС в США Нелюпшене: Запад должен общаться в первую очередь с Киевом

Посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене упрекнула специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в «непоследовательности» из-за визита сначала в Москву, а затем в Киев.

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