Посол ЕС в США Нелюпшене: Запад должен общаться в первую очередь с Киевом

Посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене упрекнула специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в «непоследовательности» из-за визита сначала в Москву, а затем в Киев.