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Регионы России

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Рост турпотока из России в Шанхай превысил 130% за семь месяцев 2026 года

Рост турпотока из России в Шанхай превысил 130% за семь месяцев 2026 года

За семь месяцев 2026 года Шанхай посетили свыше 420 тысяч российских туристов — прирост составил 134,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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