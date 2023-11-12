Чуда не случилось: “Капитан Марвел 2” показал беспрецедентный обвал сборов в истории Marvel Studios“Капитан Марвел 2” показал худший дебют в США за всю историю киновселенной Marvel, заработав за первые выходные всего 47 миллионов долларов.
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