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Чуда не случилось: “Капитан Марвел 2” показал беспрецедентный обвал сборов в...

Чуда не случилось: “Капитан Марвел 2” показал беспрецедентный обвал сборов в...

Чуда не случилось: “Капитан Марвел 2” показал беспрецедентный обвал сборов в истории Marvel Studios“Капитан Марвел 2” показал худший дебют в США за всю историю киновселенной Marvel, заработав за первые выходные всего 47 миллионов долларов.

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