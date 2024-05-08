Артиллеристы поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, передает пресс-служба Минобороны.
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