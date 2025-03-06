Сибиряк Дмитрий из ВДВ нашел свое призвание на службе по контракту

Служба по контракту остаётся популярной среди жителей Новосибирской области, правительство региона постоянно совершенствует механизмы поддержки и расширяет возможности для наших земляков, желающих поступить на военную службу по контракту.
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