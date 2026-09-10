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Алёна Хованская: роман с Владимиром Машковым, разрыв с Сергеем Шнырёвым и работа с экс-мужем на одной сцене

Алёна Хованская: роман с Владимиром Машковым, разрыв с Сергеем Шнырёвым и работа с экс-мужем на одной сцене

Алёну Хованскую в МХТ имени Чехова знают как глубокую, невероятно верную театру актрису. В её творческой биографии — десятки сложных ролей, преподавание вокала и собственные музыкальные программы.

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