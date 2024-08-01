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Улицы перекроют в Чите 3 августа из-за Дня железнодорожника

Улицы перекроют в Чите 3 августа из-за Дня железнодорожника

Несколько улиц в Чите будут перекрыты 3 августа в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня железнодорожника.

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