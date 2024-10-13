Зеленский пообещал украинцам представить свой «план победы» над Россией

«План победы» Зеленского, с которым он бегал по всей Европе, пытаясь преподнести как единственный вариант поражения России, решили показать украинцам.
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