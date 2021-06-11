Свекровь хозяйничает в нашей с мужем квартире. Достало!

5МИНУТКАДом/ДачаСвекровь хозяйничает в нашей с мужем квартире. Достало! Девочки, держите меня или Я ЕЕ СКОРО УБЬЮ!!!)) Ну реально, я уже еле сдерживаю себя в руках! Мы живем в одном подъезде.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикНу и зачем оставлять ключи, цветочки за пару дней не загнутся...Ниная бы цветочки вообще из дома убрала,чтобы такого предлога для визитов не было)Елена игрикТак и я о чем, мало того, что предлог, так вообще пылесборник...Комментировать
Свежие комментарии