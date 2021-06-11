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Свекровь хозяйничает в нашей с мужем квартире. Достало!

Свекровь хозяйничает в нашей с мужем квартире. Достало!

Девочки, держите меня или Я ЕЕ СКОРО УБЬЮ!!!)) Ну реально, я уже еле сдерживаю себя в руках! Мы живем в одном подъезде.

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Елена игрик
Ну и зачем оставлять ключи, цветочки за пару дней не загнутся...
Нина
я бы цветочки вообще из дома убрала,чтобы такого предлога для визитов не было)
Елена игрик
Так и я о чем, мало того, что предлог, так вообще пылесборник...

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