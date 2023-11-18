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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии ChatGPT. Буффон – 4-й, Кан – 5-й, Нойер – 7-й

Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии ChatGPT. Буффон – 4-й, Кан – 5-й, Нойер – 7-й

Популярный чат-бот составил список лучших голкиперов в истории футбола по запросу The Mirror, и выступавший за сборную СССР футболист возглавил его.

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