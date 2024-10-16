Татьяна Ким призвала журналистов не ехать на склад Wildberries в Шушарах

Она также обвинила Владислава Бакальчука в подготовке провокаций Основательница Wildberries Татьяна Ким в своем телеграмзканале обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара.
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