Профессор Мойсеяк: чаи на основе лемонграсса, мяты и гуараны является природным энергетиком

Чтобы взбодриться по утрам, необязательно пить крепкий кофе. Источником энергии может стать чай на основе мяты, лемонграсса и родиолы розовой, рассказала RT профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.
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