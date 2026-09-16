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Красный Север

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В Новом Уренгое учитель английского внедрил на уроках цигун и дневник эмоций

В Новом Уренгое учитель английского внедрил на уроках цигун и дневник эмоций

Учитель английского языка новоуренгойской гимназии Филипп Лобанов внедрил на уроках новые методы — практику цигун и дневник эмоций.

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