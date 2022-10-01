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В ГД внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов

В ГД внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы имеют право на получение отсрочки от частичной мобилизации.

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