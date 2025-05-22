В России резко упали продажи слабоалкогольных напитков

Продажи слабоалкогольных напитков в России снизились в 9,3 раза с января по апрель 2025 года.«В России в январе-апреле розничные продажи слабоалкогольных напитков снизились в 9,3 раза в годовом измерении, до 645,9 тысячи декалитров», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.