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Царьград

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В России резко упали продажи слабоалкогольных напитков

В России резко упали продажи слабоалкогольных напитков

Продажи слабоалкогольных напитков в России снизились в 9,3 раза с января по апрель 2025 года.«В России в январе-апреле розничные продажи слабоалкогольных напитков снизились в 9,3 раза в годовом измерении, до 645,9 тысячи декалитров», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

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