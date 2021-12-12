Врач-геронтолог рассказал, как правильно подготовиться к старости

Процесс старения неизбежен и естественен. Однако культура старения в нашей стране развита недостаточно, а потому многие люди в какой-то момент своей жизни, сталкиваются с тем, что им трудно оставаться функциональными и вести полноценный образ жизни.
Процесс старения неизбежен и естественен. Однако культура старения в нашей стране развита недостаточно, а потому многие люди в какой-то момент своей жизни, сталкиваются с тем, что им трудно оставаться функциональными и вести полноценный образ жизни.
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