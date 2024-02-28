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Судья подрался с игроком во время матча лиги Екатеринбурга по мини-футболу

Судья подрался с игроком во время матча лиги Екатеринбурга по мини-футболу

Главный арбитр Роман Камбаров во время матча городской лиги Екатеринбурга по мини-футболу между командами "Памир" и "Уралхиммаш" подрался с футболистом "Уралхиммаша" Валерием Лебедевым, передает "Чемпионат".

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