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Закон, порядок, государство

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Сотрудников патрульно-постовой службы полиции Красноярска благодарят за оперативность и помощь в пресечении противоправных действий

В адрес руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо, в котором жительница Октябрьского района краевого центра выражает благодарность сотрудникам полка патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Красноярское», а именно, старшему лейтенанту полиции Владимиру Бондаревскому, старшему сержанту полиции Павлу Апросину и сержанту полиции Татьяне Танжиновой, которые помогли оперативно пресечь противоправные действия гражданина.

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