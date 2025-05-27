Сотрудников патрульно-постовой службы полиции Красноярска благодарят за оперативность и помощь в пресечении противоправных действий

В адрес руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо, в котором жительница Октябрьского района краевого центра выражает благодарность сотрудникам полка патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Красноярское», а именно, старшему лейтенанту полиции Владимиру Бондаревскому, старшему сержанту полиции Павлу Апросину и сержанту полиции Татьяне Танжиновой, которые помогли оперативно пресечь противоправные действия гражданина.