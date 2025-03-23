БлокнотРУ Похоже, отношения между Россией и новой Сирией вышли на новый виток закулисного противостояния.
Башару Асаду отрубят голову в Сирии – если Россия его выдаст
Комментарии
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Николай Арзамасцев
Думаю у Ахмедова Шара очко не железное, зассыт наши базы трогать, а с другой стороны они бы и Трампу с удовольствием голову отрубили, если бы нашли его в пустыне пьяного и связанного 😀
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3 час.
Алекс Сэм
Если мы сольём Асада, то моментально выпадем из серьёзных геополитических игроков. Нам просто перестанут доверять по всему миру. Но это чисто моё мнение.
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2 час.
Владимир Петров
Асад привёз собой денежку пусть отстегнёт-откупится...
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1 час.
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