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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Башару Асаду отрубят голову в Сирии – если Россия его выдаст

Башару Асаду отрубят голову в Сирии – если Россия его выдаст

БлокнотРУ Похоже, отношения между Россией и новой Сирией вышли на новый виток закулисного противостояния.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Думаю у Ахмедова Шара очко не железное, зассыт наши базы трогать, а с другой стороны они бы и Трампу с удовольствием голову отрубили, если бы нашли его в пустыне пьяного и связанного 😀
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3 час.
Алекс Сэм
Если мы сольём Асада, то моментально выпадем из серьёзных геополитических игроков. Нам просто перестанут доверять по всему миру. Но это чисто моё мнение.
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2 час.
Владимир Петров
Асад привёз собой денежку пусть отстегнёт-откупится...
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1 час.
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