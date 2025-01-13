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Праздник Рождества Христова прошел в детском саду.

Праздник Рождества Христова прошел в детском саду.

Яркий, красочный и светлый праздник ´Рождество Христово´ прошел в нашем детском саду. Ребята познакомились с библейскими сказаниями, историей рождения Иисуса Христа, песнями, танцами и веселыми стихами ребята напомнили об основных сюжетах Рождества Христова.

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