Праздник Рождества Христова прошел в детском саду.

Яркий, красочный и светлый праздник ´Рождество Христово´ прошел в нашем детском саду. Ребята познакомились с библейскими сказаниями, историей рождения Иисуса Христа, песнями, танцами и веселыми стихами ребята напомнили об основных сюжетах Рождества Христова.
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