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Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе подпишет с «Сампдорией» контракт до конца сезона

Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе подпишет с «Сампдорией» контракт до конца сезона

«Сампдория» близка к подписанию форварда Хесе в качестве свободного агента. 29-летний футболист заключит контракт до лета 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

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