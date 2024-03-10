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Руководство Польши призывает население страны готовиться к худшему

Руководство Польши призывает население страны готовиться к худшему

Варшава продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Россией. Параллельно с закупками вооружений в разных точках мира и участием польской армии в учениях НАТО у российских границ, польские чиновники активно работают и на информационном фронте.

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