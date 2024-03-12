23 млн рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области за выходные

В Иркутской области мошенники орудуют не покладая рук, обманывая и грабя жителей региона. Только за минувшие выходные их жертвами стали более двадцати женщин и пятнадцати мужчин, у которых злоумышленники похитили колоссальную сумму в размере 23 миллионов рублей.