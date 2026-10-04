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Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине

Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине

Утверждение неядерного статуса страны, отказ Киева от "националистического курса" и передача закрепленных в Конституции России территорий — это условия устойчивого мира на Украине, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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