Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине

Утверждение неядерного статуса страны, отказ Киева от "националистического курса" и передача закрепленных в Конституции России территорий — это условия устойчивого мира на Украине, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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