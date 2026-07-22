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Рекомендации на двоих: «Яндекс Музыка» запустила совместную «Мою волну» для двух пользователей

Рекомендации на двоих: «Яндекс Музыка» запустила совместную «Мою волну» для двух пользователей

Новшество доступно подписчикам «Яндекс Плюса» Команда «Яндекс Музыки» представила новую возможность — «Мою волну на двоих», которая формирует единый поток музыкальных рекомендаций с учетом предпочтений сразу двух пользователей.

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