Рекомендации на двоих: «Яндекс Музыка» запустила совместную «Мою волну» для двух пользователей

Новшество доступно подписчикам «Яндекс Плюса» Команда «Яндекс Музыки» представила новую возможность — «Мою волну на двоих», которая формирует единый поток музыкальных рекомендаций с учетом предпочтений сразу двух пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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