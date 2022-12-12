Александр Большунов: «Губерниев правильно говорит, что лыжи должны показывать на ТВ. Потому что число болельщиков увеличилось в разы»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что российские соревнования по лыжным гонкам должны транслироваться по ТВ.
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