Птицы защищают свои гнезда с помощью змеиной кожи

Некоторые пернатые отпугивают хищников от своих жилищ чешуей рептилий. Ученые из Корнеллского университета США) выяснили, что некоторые птицы, живущие в дуплах, защищают свои гнезда от хищников с помощью змеиной кожи.
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