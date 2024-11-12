Как достичь своих целей, используя услуги личного коуча Тамара АрноБлагодаря правильным вопросам, заданным личным коучем, можно определиться с целями конкретного человека, нацелив его на определённый результат, и обозначить оптимальные способы достижения последнего.
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