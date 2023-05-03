ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 мая 2023 года

Энергетический прогноз на третье мая две тысячи двадцать третьего года. Код 864 =Будущее - только следствие прошлого; показывает то, что было, а не то, что будет = Все ваши сегодняшние мысли и чувства играют роль в сотворении вашего БудущегоВсе люди – это твоя большая семья; воистину, ты - человек большой Души! = Все проблемы и разногласия Плотного Плана рано или поздно навсегда уйдут в прошлое! = В структуре человека многомерного каждая Энергия есть живая Сущность =Вы можете изменить прошлое, его последствия в Будущем, изменив точку зрения = Высшую боль может выдержать тот, кто может выдержать Высшее счастье =Главное, к радости нет Пути через помощь другим, но только через мир в самом себе = Главный Закон Жизни - это Закон Любви ко всему Сущему и творчество во благо Сущего= Глупый человек пытается брать от Жизни всё, мудрый – только самое полезное = Гораздо более важно то, что ты думаешь о самом себе, чем то, что другие думают о тебе= Если сегодня ты не украсил никому дня твоей простой добротой - день пропал = Жизнь начинается заново каждый день и каждую секунду.