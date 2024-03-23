Работы по восстановлению водоснабжения в Маймаксе продолжаются

Росводоканал Архангельска продолжает ликвидировать последствия аварии.Согласно информации ведомства, восстановительные работы по ремонту магистрального водопровода на Маймаксанском шоссе продлены до 14:00 23 марта.
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