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На заметку туристам: куда в Севастополе можно пойти без QR-кода

На заметку туристам: куда в Севастополе можно пойти без QR-кода

В Севастополе с сегодняшнего дня отменили обязательное предоставление медицинских документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую болезнь, при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

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