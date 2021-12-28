На заметку туристам: куда в Севастополе можно пойти без QR-кода

В Севастополе с сегодняшнего дня отменили обязательное предоставление медицинских документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую болезнь, при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
В Севастополе с сегодняшнего дня отменили обязательное предоставление медицинских документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую болезнь, при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
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