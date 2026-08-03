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Стас Пьеха резко ответил на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу»

Стас Пьеха резко ответил на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу»

Российский певец Стас Пьеха резко отреагировал на критику лишнего веса фразой «жру, сколько хочу». Ответ хейтерам он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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