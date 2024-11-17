Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Это случится не скоро, но мы обязательно победим

Текст    дня.Надо исходить из того, что никаких чудесных переговоров не будет. Война будет идти ещё долго, много лет.

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