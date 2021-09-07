Восемь учреждений культуры капитально ремонтируют в Иркутской области

До конца 2021 года в Иркутской области завершат капитальный ремонт восьми учреждений культуры. Работы ведут в домах культуры, центрах досуга, детских школах искусств Шелеховского, Заларинского, Черемховского, Слюдянского, Куйтунского районов.
До конца 2021 года в Иркутской области завершат капитальный ремонт восьми учреждений культуры. Работы ведут в домах культуры, центрах досуга, детских школах искусств Шелеховского, Заларинского, Черемховского, Слюдянского, Куйтунского районов.
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