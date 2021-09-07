Иркутск Сегодня

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Ради денег чиновники готовы уничтожить все наши природные богатства, а правительство ничего не делает, чтобы им помеш...Пикеты в защиту Б...
  • Nikolai Baranixin
    Юрта-класс -это прекрасно. Там будут учить детишек, как лепить лепешки на коленке, каким пальцем вылавливать мух из б...В поселке Усть-Ор...
  • Александр
    С помойками и очистными сооружениями разберитесь, чубайсы хреновы! Штрафы они поднимут. Что-нибудь до завершения дове...Андрей Иванов: Ро...

Восемь учреждений культуры капитально ремонтируют в Иркутской области

Восемь учреждений культуры капитально ремонтируют в Иркутской области

До конца 2021 года в Иркутской области завершат капитальный ремонт восьми учреждений культуры. Работы ведут в домах культуры, центрах досуга, детских школах искусств Шелеховского, Заларинского, Черемховского, Слюдянского, Куйтунского районов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх